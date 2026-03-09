Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Eine Abwehrrakete des israelischen "Iron Dome" im Einsatz gegen eine anfliegende iranische Rakete (Archivbild) (dpa / ZUMAPRESS.com / Saeed Qaq)

Die israelische Armee teilte mit, sie habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen. Zudem wurde Entwarnung für die eigene Bevölkerung gegeben, nachdem es in weiten Teilen von Zentral- und Nordisrael Raketenalarm gegeben hatte - darunter auch in den Städten Tel Aviv und Haifa. Laut Polizei gingen an mindestens zwei Orten Trümmerteile von Abwehrraketen nieder. Iranische Staatsmedien hatten zuvor über eine weitere Welle von Raketen berichtet, die Richtung Israel abgefeuert worden seien.

Zudem wurde ein Bild verbreitet, wonach eines der Geschosse mit einer Aufschrift versehen war, die den Namen des neuen obersten geistlichen Führers des Iran, Modschtaba Chamenei, zeigte.

