Krieg im Nahen Osten

Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte rief Menschen zum Verlassen der israelischen Großstädte Tel Aviv und Haifa auf. Es stünden -Zitat- Strafaktionen bevor.

Wie das israelische Militär mitteilte, wurden erneut Raketenstellungen im Westen des Iran angegriffen. Des Weiteren wurde aus dem Iran ein umfassender Cyberangriff Israels auf die digitale Infrastruktur des Landes vermeldet.

Unterdessen bietet die Bundesregierung am Mittwoch einen ersten Evakuierungsflug für deutsche Staatsangehörige in Israel an. Ein zweiter Flug wurde für Donnerstag angekündigt.

