Weitere Angriffe gegen den Iran (picture alliance / dpa )

Dies teilte die israelische Armee mit. Im Zentrum stand offenbar die Hauptstadt Teheran. Auch der Iran setzte seine Attacken auf Ziele in Israel fort. Sirenen ertönten Agenturberichten zufolge in weiten Teilen des Nordens, von Haifa über Galiläa bis zur Grenze zum Libanon. Gestern hatten die iranischen Revolutionsgarden erklärt, sie hätten Ölraffinerien in Israel angegriffen und Anlagen in den Städten Haifa und Aschdod getroffen. Zuvor hatte der Iran bereits zwei Ölraffinerien in Kuwait und wichtige Flüssiggasanlagen in Katar unter Beschuss genommen. Die Revolutionsgarden reagierten damit auf einen israelischen Angriff auf das weltweit größte Gasfeld im Persischen Golf.

Im Iran selbst haben derweil die Feierlichkeiten zum persischen Neujahrsfest begonnen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.