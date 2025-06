Menschen in einem Schutzraum in Tel Aviv (ASSOCIATED PRESS)

Das iranische Staatsfernsehen meldete in den frühen Morgenstunden neue Raketenangriffe auf Israel. Dortige Medien berichteten von mehreren Einschlägen. Korrespondenten zufolge waren in Tel Aviv und Jerusalem Explosionen zu hören. Am Abend waren bei einem iranischen Raketenangrifff im Norden des Landes mehrere Menschen getötet worden.

Das israelische Militär teilte mit, dass man eine Angriffswelle auf Teheran abgeschlossen habe. Ziele seien Infrastruktur des iranischen Atomwaffenprojekts und Treibstofflager gewesen. Auch das Hauptquartier der iranischen Organisation für Verteidigungsinnovation und Forschung in der Hauptstadt sei angegriffen worden.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte gab es auch Raketenstarts Richtung Israel aus dem Jemen. In der Hauptstadt Sanaa soll es Explosionen gegeben haben. Der arabische Nachrichtensender Al-Arabija berichtete, dass ein möglicherweise israelischer Angriff einer Zusammenkunft hochrangiger Huthi-Funktionäre gegolten haben könnte.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.