Nach US-Vermittlung

Israel und libanesische Hisbollah-Miliz vereinbaren Waffenruhe

Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz haben sich unter Vermittlung der USA auf eine Feuerpause verständigt. Das Abkommen soll um vier Uhr in der früh Ortszeit in Kraft treten, wie US-Präsident Biden am Abend in Washington mitteilte. In den darauf folgenden 60 Tagen solle die libanesische Armee die Kontrolle über ihr eigenes Territorium übernehmen, ergänzte Biden.