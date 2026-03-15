Nach einem israelischen Angriff auf Sidon im Libanon (AP / dpa / Mohammad Zaatari)

Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtet, beschoss Israel in der Nacht unter anderem ein Wohnhaus in der Nähe von Sidon, der größten Stadt im Süden des Landes. Dabei sei ein Mensch umgekommen. Bei einem Angriff auf das weiter südlich gelegene Dorf Katrani gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei weitere Tote.

Israels Norden ist offiziellen Armee-Informationen zufolge heute früh erneut unter Raketenbeschuss nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus dem Libanon gekommen. In Medienberichten heißt es, aus dem Libanon seien zehn Raketen auf Israels Norden abgefeuert worden.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.