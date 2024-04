Eskalation in Nahost

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari (Archivbild). (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Das Militär sei in höchster Alarmbereitschaft und überwache die Situation, hieß es in einer Mitteilung, die die israelische Armee über Telegram versendete. Das Luftabwehrsystem sei in höchster Alarmbereitschaft ebenso wie Kampfjets und Marineschiffe. Sprecher Hagari betonte, die Armee beobachte die Lage und alle Abwehrsysteme seien bereit. Zudem werde der GPS-Empfang in verschiedenen Landesteilen unterdrückt. Angesichts der Sorge vor einem möglichen iranischen Vergeltungsangriff hatte die israelische Armee zuvor neue Schutzanweisungen für die Zivilbevölkerung veröffentlicht.

Irans Staatsmedien haben den Vergeltungsschlag gegen Israel bestätigt. Im Staatsfernsehen war von einer breiten Drohnenoperation der Revolutionsgarden die Rede, wie mehrere Nachrichtenagenturen schreiben.

US-Präsident Biden für Beratungen nach Washington zurückgekehrt

Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten war US-Präsident Biden früher als geplant nach Washington zurückgekehrt, um gemeinsam mit seinem nationalen Sicherheitsteam die aktuellen Ereignisse zu erörtern. Er stehe in Kontakt mit israelischen Vertretern sowie anderen Verbündeten, hieß es. US-Verteidigungsminister Austin hatte bei einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Gallant gesagt, Israel könne auf die volle Unterstützung der USA bei der Verteidigung gegen jegliche Angriffe des Iran und seiner regionaler Stellvertreter zählen.

Iran hatte nach Angriff in Damaskus mit Vergeltung gedroht

Nach dem Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus Anfang des Monats, der Israel zugeschrieben wird, hatte der Iran mit Vergeltung gedroht. Verschärft wurde die angespannte Lage zuletzt durch die Beschlagnahmung eines Containerschiffs mit Verbindung zu Israel durch die iranischen Revolutionsgarden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.