Krieg in Nahost

Ein F15-Jet der israelischen Armee (imago / ZUMA Press Wire / Idf Spokesperson)

Aus der Hauptstadt Teheran wurden mehrere Explosionen gemeldet. Auch in anderen iranischen Städten gab es Einschläge. Über das Ziel der Angriffe sowie über mögliche Opfer ist bisher nichts bekannt.

Die israelische Luftwaffe griff zudem erneut Stellungen der militant-islamistischen Hisbollah im Libanon an. Ein Armeesprecher teilte, man habe Infrastruktur der Terrororganisation in der Hauptstadt Beirut zerstört. Zudem seien Raketenabschussrampen nahe der Grenze zu Israel getroffen worden.

Die Hisbollah steht dem Iran nahe. Sie hatte nach der Tötung des iranischen Ayatollahs Chamenei Israel mit Raketen angegriffen und den Krieg auf den Libanon ausgeweitet. Libanesischen Angaben zufolge wurden durch israelische Angriffe seitdem mehr als 70 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.