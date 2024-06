Krise im Nahen Osten

Ein israelisches Haus in der nordisraelischen Grenzstadt Metula, das durch den Beschuss der Hisbollah beschädigt wurde (Foto vom März 2014) (Mohammad Zaatari / AP / dpa / Mohammad Zaatari)

Die zunehmende Aggression der Miliz bringe Israel an den Rand einer Eskalation, sagte ein Militärsprecher in einer per Video verbreiteten Erklärung. Dies könne verheerende Folgen für den Libanon und die gesamte Region haben. Seit Ausbruch des Gaza-Krieges kommt es immer wieder zu Beschuss durch die Hisbollah, die vom Libanon aus operiert und durch das Regime im Iran unterstützt wird. Mitglieder der israelischen Regierung hatten wiederholt vor einer Ausweitung der Offensive im Gazastreifen zu einem Zwei-Fronten-Krieg auch im Norden gewarnt.

Im Laufe des Tages wird ein hochrangiger Berater von US-Präsident Biden in Israel erwartet, der eine weitere Eskalation verhindern soll.

