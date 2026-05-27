Nach israelischem Luftangriff im Süden des Libanon (Archivbild vom 16. Mai 2026). (dpa / Stringer)

Ein Militärsprecher teilte mit, man operiere gezielt jenseits der sogenannten "gelben Linie". Gemeint ist damit eine von Israel festgelegte Pufferzone im Süden des Libanon jenseits der gemeinsamen Grenze. Ministerpräsident Netanjahu erklärte, Ziel der neuen Offensive sei es, "strategische Gebiete" unter die eigene Kontrolle zu bringen. Das Militär geht nach Informationen israelischer Medien dabei gezielt gegen die von der Hisbollah eingesetzten Sprengstoffdrohnen vor. Die vom Iran unterstützte Miliz solle damit weiter zurückgedrängt werden.

Derweil teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit, bei den jüngsten israelischen Angriffen habe es mindestens 31 Todesopfer geben. Darüber hinaus hätten rund 40 Menschen Verletzungen erlitten.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.