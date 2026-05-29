Israel rückt immer weiter im Gazastreifen vor. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Ministerpräsident Netanjahu sagte, er habe das Militär angewiesen, zunächst 70 Prozent des palästinensischen Gebiets ‌zu erobern. Derzeit sind es etwa 64 ⁠Prozent.

Gemäß einer von den USA vermittelten Waffenruhe müsste sich Israel auf die sogenannte "Gelbe Linie" zurückziehen. Damit hätte die Armee die Kontrolle über etwa 53 Prozent des Gazastreifens. In dem US-Plan sind auch der Rückzug israelischer Truppen und die Entwaffnung ‌der Hamas vorgesehen. Verhandlungen darüber kommen aber nicht voran.

Netanjahu bezeichnet die in ‌Gaza, aber auch in Syrien und im Libanon eroberten Gebiete als "Pufferzonen" gegen mögliche Angriffe auf Israelis. Die Palästinenser betrachten die Ausweitung der Kontrolle in Gaza dagegen als Teil einer israelischen Strategie, sie ​dauerhaft zu vertreiben.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.