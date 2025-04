Der israelische Verteidigungsminister Katz hat angekündigt, dass Israel längerfristig die Kontrolle über Gebiete im Gazastreifen und im Südlibanon behalten will. (AFP / MENAHEM KAHANA)

Nach Angaben der Vereinten Nationen werden insgesamt rund 70 Prozent des Gazastreifens von Israel kontrolliert. Seit der Wiederaufnahme der Kämpfe im März seien rund 500.000 Menschen innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. - Die israelische Regierung gibt als Ziel ihres verstärkten Vorgehens an, die verbleibenden mehr als 50 Geiseln befreien und die Terrorgruppe Hamas verdrängen zu wollen. Kritiker befürchten, dass die in Teilen rechtsextreme Regierung die massenhafte Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung in Kauf nimmt.

Im nördlichen Gazastreifen kamen erneut Tausende Palästinenser zu Protesten gegen die regierende Hamas zusammen. Sie forderten ein Ende des Krieges. Unterdessen hat das Auswärtige Amt bestätigt, dass weitere rund zwei Dutzend Deutsche aus dem Gazastreifen ausgeflogen werden. Anfang April hatte es einen ähnlichen Evakuierungsflug gegeben.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.