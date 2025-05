Israel kontrolliert derzeit etwa 40 Prozent des Gazastreifens. (Archivbild) (Israeli Army / AFP)

Medienberichten zufolge plant die Armee, in den kommenden zwei Monaten drei Viertel des Küstenstreifens zu kontrollieren. In diesem Gebiet soll sich demnach keine Zivilbevölkerung aufhalten dürfen. Derzeit haben die israelischen Streitkräfte etwa 40 Prozent des Gazastreifens erobert. Generalstabschef Zamir sagte bei einem Truppenbesuch in Chan Junis, es gehe weiter um das Erreichen der Kriegsziele: die Hamas vollends zu besiegen und noch festgehaltene Geiseln zu befreien.

Israelischen Angaben zufolge trafen gestern über 100 Lastwagen mit Hilfsgütern im südlichen Gazastreifen ein. Vertreter europäischer und arabischer Staaten forderten nach einer Konferenz in Madrid, dass Israel mehr Hilfslieferungen ermögliche. Die UNO und Hilfsorganisationen erklärten, die bisher im Gazastreifen angekommenen Ladungen seien unzureichend.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.