Der Chef der israelischen Armee, Halevi. (Archivbild) (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / IDF)

Generalstabschef Halevi habe die weiteren Schritte zur Fortsetzung des Krieges gebilligt, teilte Armeesprecher Hagari mit. Medienberichten zufolge ist ein Militäreinsatz in Rafah im Süden an der Grenze zu Ägypten Teil der Pläne. Es sei in Kürze mit einer Evakuierung der Zivilbevölkerung dort zu rechnen. Ministerpräsident Netanjahu hatte zuvor in einer Video-Ansprache zum jüdischen Pessach-Fest weitere - Zitat - "schmerzhafte Schläge" gegen die Hamas angekündigt. Sie würden in Kürze erfolgen.

Israels Verbündete warnen vor einer Offensive in Rafah, wo sich Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge aufhalten. Israel hält den Einsatz jedoch für erforderlich. Er soll die verbliebenen Stellungen der Hamas zerstören, um ein Wiedererstarken der Terrororganisation zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.