Naher Osten

Israel will sich acuh nach dem Irankrieg nicht aus Südlibanon zurückziehen. (picture alliance / Anadolu / Mohamad Zanaty)

Auch Stellungen in Syrien und im Gazastreifen würden auf unbestimmte Zeit gehalten, teilte Verteidigungsminister Katz mit. Dies habe man den USA deutlich gemacht. Trotz aller bestehender und noch kommender Druckversuche werde man in den Sicherheitszonen verbleiben. Israel mache beim Schutz seiner Bürger keine Kompromisse, betonte Katz. Er drohte zudem, man werde mit "großer Härte" angreifen, sollte der Iran wegen Ereignissen im Libanon Vergeltungsschläge durchführen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat Israel Gebiete im Gazastreifen, im Libanon und in Syrien unter seine Kontrolle gebracht. Die Fläche umfasst rund 1.000 Quadratkilometer. Unterdessen berichteten arabische Medien von vereinzelten weiteren Gefechten im Libanon.

Ein Stopp der Kämpfe im Libanon ist Teil des angestrebten Rahmenabkommens der USA und des Irans zur Beendigung ihres Kriegs. Beide Seiten hatten vergangene Nacht eine vorläufige Übereinkunft bekannt gegeben. Sie soll am Freitag unterzeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.