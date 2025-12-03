Israel will den Grenzübergang Rafah öffnen. (AFP / SAID KHATIB)

Palästinenser sollten dann die Möglichkeit erhalten, das Gebiet in Richtung Ägypten zu verlassen, teilte die israelische Militärbehörde Cogat mit, die für die Verteilung von Hilfsgütern zuständig ist. Die Öffnung des Grenzübergangs werde in Abstimmung mit Ägypten und der Europäischen Union erfolgen. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.

Während des Kriegs mussten fast alle Bewohner des Gazastreifens ihre Häuser verlassen. Die meisten leben in Zelten oder einfachen Unterkünften, die zum Teil über den Resten zerstörter Häuser errichtet wurden.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.