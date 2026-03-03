Naher Osten

Der Grenzübergang Kerem Schalom werde in Kürze geöffnet, erklärte die israelische Militärbehörde Cogat. Sämtliche Übergänge waren am Samstag im Zuge der israelisch-amerikanischen Angriffe gegen den Iran geschlossen worden. Die Entscheidung zur Wiedereröffnung der Grenze sei "nach einer Neubewertung der Sicherheitslage" getroffen worden, hieß es.
Menschenrechtsorganisationen hatten die angespannte Versorgungslage im Gazastreifen beklagt.
Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.