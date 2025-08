Die Veröffentlichung von Videos, in denen ausgehungerte Geiseln in einem Tunnel zu sehen sind, hatte in den vergangenen Tagen in Israel für Entsetzen gesorgt . Premier Netanjahu sagte gestern Abend in einer Videobotschaft, die Aufnahmen zeigten, dass die Hamas nicht an einem Abkommen interessiert sei. Wenig später meldeten mehrere Medien, Netanjahu strebe eine Befreiung der rund 20 noch lebenden Geiseln durch einen "entscheidenden militärischen Sieg" in Gaza an.