Nach Eskalation im Gazastreifen
Israel will Waffenruhe wieder einhalten

Trotz der jüngsten Eskalation im Gazastreifen hat Israel angekündigt, die Bedingungen der vereinbarten Waffenruhe wieder einzuhalten. Zuvor hatte es nach Darstellung des Militärs mindestens drei Vorfälle gegeben, bei denen die Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten hinter der im Abkommen festgelegten Rückzugslinie geschossen hatte. Zwei Soldaten sind demnach getötet worden.

    Rauch über den Gebäuden der Stadt Rafah
    Nach erneuten israelischen Luftangriffen steigt Rauch über mehreren Gebieten im südlichen Teil der Stadt Rafah im Gazastreifen auf. ( IMAGO / apa / Ibrahim)
    Die Armee attackierte daraufhin nach eigenen Angaben erneut mehrere Ziele der militanten Islamisten im Süden des Küstengebiets. Es seien unter anderem Luftangriffe auf das Gebiet Rafah geflogen worden. Der militärische Flügel der Hamas wies jegliche Verantwortung für die gemeldeten Schüsse auf israelische Soldaten zurück. Die Kassam-Brigaden teilten mit, man halte sich an alle Vereinbarungen, einschließlich der Waffenruhe in allen Teilen des Gazastreifens. Im Zuge der Ereignisse hatten sich beide Seiten gegenseitig einen Bruch des Abkommens vorgeworfen.
    Zudem stoppte Israel bis auf Weiteres die Lieferung von Hilfsgütern in das Küstengebiet. Zunächst war unklar, ob dieser Schritt wieder zurückgenommen wird.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.