Nach Angaben der UNO

In der Nähe von Blauhelm-Soldaten im Libanon wurden israelische Granaten abgeschossen (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Es handele sich um einen der schwersten Angriffe auf die Friedenstruppen und ihre Ausrüstung seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im vergangenen November, teilte ein Sprecher der Friedensmission der Vereinten Nationen, Unifil, mit. Das israelische Militär erklärte, die Angelegenheit zu prüfen. Die Blauhelm-Soldaten seien zum Zeitpunkt der Attacke mit der Räumung von Straßensperren nahe der Grenze zwischen Israel und dem Libanon beschäftigt gewesen. Israel sei darüber vorher informiert worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.