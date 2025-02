Das Rote Kreuz übernimmt einen der vier Särge von den Hamas mit den Leichen der Geiseln. (AFP / EYAD BABA)

Das Militär teilte mit, zwar habe man zwei der gestern von der Terrororganisation übergebenen Leichen als die im Vorfeld angekündigten Kleinkinder identifiziert. Bei einer dritten toten Person handele es sich jedoch nicht um die in Aussicht gestellte Mutter der beiden Brüder, sondern um eine Unbekannte. Zunächst blieb unklar, was dieser Vorgang für die weitere Umsetzung der Vereinbarungen bedeutet. Für heute war die Freilassung weiterer Geiseln geplant. Sie sollen gegen in Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden.

Derweil ordnete Ministerpräsident Netanjahu einen Militäreinsatz gegen Ziele im Westjordanland an. Zuvor waren in einem Vorort von Tel Aviv drei geparkte Busse explodiert. Verletzt wurde niemand.

