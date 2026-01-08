Nahost-Konflikt: Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe vor. (picture alliance / NurPhoto / Majdi Fathi)

⁠Zuvor sei israelisches Staatsgebiet von der Anlage aus beschossen worden, sagte ein Militärsprecher. Die Hamas habe damit gegen die geltende Waffenruhe verstoßen, hieß es. Die militant-islamistische Organisation erklärte ihrerseits, sie wolle den Vorfall prüfen. Israel und die Hamas werfen sich regelmäßig gegenseitig Verletzungen der ⁠Stillstandsvereinbarung vor. Wann die nächste Phase im von den USA ausgehandelten Friedensprozess beginnen könnte, ist damit unklar. Die Hamas weigert sich nach wie vor, ihre Waffen abzugeben. Israel hält deshalb weiter Truppen im Gazastreifens stationiert.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.