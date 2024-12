Nach Flugzeugabsturz in Kasachstan

Keine Flüge von Leichen zwischen Tel Aviv und Moskau bei der Fluggesellschaft El Al Airlines (Nir Alon/ZUMA Wire/dpa)

Die israelische Fluggesellschaft El Al stellte alle Verbindungen zwischen Tel Aviv und Moskau für diese Woche ein. Grund seien - so wörtlich - "die Entwicklungen im russischen Luftraum", hieß es. In der nächsten Woche solle die Lage neu bewertet werden. Zuvor hatten sich die Hinweise verdichtet, dass die aserbaidschanische Passagiermaschine von einer russischen Flugabwehrrakete abgeschossen wurde. Medienberichten zufolge wurden zur Zeit des Absturzes in mehreren Regionen des Nordkaukasus ukrainische Drohnen bekämpft.

Das Flugzeug war am Dienstag auf dem Weg von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Es stürzte in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau ab. 38 Menschen kamen ums Leben; 29 Insassen des Flugzeugs überlebten teilweise schwer verletzt.

