Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Sicherheitskreise, Raketen hätten ein Gebäude getroffen. AFP-Journalisten vor Ort bestätigten die Explosionen, Aufnahmen zeigten Rauch über den Stadtvierteln, die als Hisbollah-Hochburg gelten. Über Opfer ist noch nichts bekannt.
Die Hisbollah hatte nach der Tötung des iranischen Revolutionsführers Anfang März mit Raketenangriffen auf Israel begonnen, Israel reagierte mit Luftangriffen und rückte mit Bodentruppen in den Südlibanon vor.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.