Israel meldet die Rettung zweier Geiseln in Gaza. (HO / Israelische Verteidigungsstre / HO)

Die Männer im Alter von 60 und 70 Jahren seien bei guter Gesundheit, teilte das Militär mit. Beide seien während eines gemeinsamen Einsatzes der Streitkräfte, des Sicherheitsdienstes und der israelischen Polizei in Rafah gerettet worden. Sie waren demnach bei dem Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober aus einem Kibbuz in das Palästinensergebiet verschleppt worden. Mehr als 130 weitere Entführte sollen sich noch in der Gewalt der Hamas befinden.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu lässt eine Evakuierung von Rafah und eine Offensive auf die Stadt im Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten vorbereiten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.