Nahe dem Grenzübergang Kerem Shalom wurde erneut ein Hilfskonvoi beschossen. (Archivbild) (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Naegele Eliska)

Das teilte die US-Hilfsorganisation Anera mit. Demnach ereignete sich der Zwischenfall am Grenzübergang Kerem Schalom. Dort hätten sich vier Männer angeboten, den Transport sicher bis zum Ziel zu bringen und ein Fahrzeug an der Spitze des Konvois übernommen. Das israelische Militär erklärte, die Anwesenheit der bewaffneten Männer sei nicht mit den Behörden koordiniert gewesen.

Derweil wurden in dem anderen Palästinensergebiet, im Westjordanland, nach Angaben der israelischen Streitkräfte 20 militante Palästinenser getötet. Dort hatte erst am Mittwoch eine gesonderte Militäraktion begonnen. 17 Personen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht würden, seien festgenommen worden, hieß es weiter.

