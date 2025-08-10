Nahost-Krieg

Israelische Soldaten an einem Checkpoint im Westjordanland. (AFP / ZAIN JAAFAR)

Dies teilte der israelische Verteidigungminister Katz auf X mit. Er erklärte, die Viertel in Dschenin, Tulkarem und Nur al-Schams seien Brutstätten des Terrors gegen Israel gewesen. Diese Gefahr sei durch die Präsenz der Armee beseitigt worden.

Die israelischen Streitkräfte hatten Anfang des Jahres die größte Offensive seit Jahren im Westjordanland begonnen. Dabei wurden zahlreiche Menschen getötet, zehntausende Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben sowie massive Zerstörungen verursacht. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union kritisieren den Einsatz wegen der vielen zivilen Opfer und Geflüchteten. Zuletzt nahm auch die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordaland zu.

