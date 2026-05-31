Die Offensive werde auf zusätzliche Gebiete ausgedehnt, erklärte die Armee heute früh. So hätten israelische Soldaten etwa den Fluss Litani überquert. Dieser liegt 30 Kilometer nördlich von der israelischen Grenze entfernt im Libanon.
Zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah gilt seit dem Mitte April offiziell eine Waffenruhe. Beide werfen einander Verstöße gegen die Vereinbarung vor und rechtfertigen ihre Angriffe jeweils mit mutmaßlichen Verstößen der Gegenseite.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.