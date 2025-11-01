Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ermöglicht eine Übergabe der toten Geiseln (Archivfoto) (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Youssef Alzanoun)

Das hätten Untersuchungen des rechtsmedizinischen Instituts ergeben, teilte die israelische Armee mit. Die sterblichen Überreste waren gestern von der Hamas an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben worden. Derzeit werden noch elf tote Geiseln in dem palästinensischen Gebiet vermisst.

Die Übergabe ist Teil des Waffenstillstandsabkommens. Die Hamas begründet die Verzögerungen damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten unter Trümmern zu finden. Israel weist dies zurück.

