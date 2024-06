Im Zuge des Krieges im Gazastreifen nimmt auch die Gewalt im besetzten Westjordanland zu. (Ayman Nobani/dpa)

Bei einem Militäreinsatz hatten israelische Soldaten einen verletzten Palästinenser auf die Motorhaube eines Jeeps gebunden. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt, wie der Wagen mit dem Mann durch eine Straße fährt. Ein Militärsprecher erklärte, es handele sich um einen bei einem Anti-Terror-Einsatz in Dschenin festgenommenen Verdächtigen. Das Verhalten der Streitkräfte in dem Video entspreche nicht den Werten der israelischen Armee. Der Vorfall werde untersucht. Der verletzte Verdächtige sei zur Behandlung an den palästinensischen Roten Halbmond übergeben worden.

Dschenin ist eine Hochburg militanter palästinensischer Gruppen.

