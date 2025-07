Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

In mehreren Regionen Israels wurde Luftalarm ausgelöst. Es gibt bislang keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Milizen greifen seit längerem Israel mit Raketen an und attackieren Handelsschiffe im Roten Meer. Israels Armee hatte vor wenigen Tagen Ziele im Jemen angegriffen, unter anderem die von der Huthi-Miliz kontrollierten Häfen von Ras Issa, Hudaida und Salif. Dort kämen Waffenlieferungen aus dem Iran für Terroreinsätze gegen Israel und seine Verbündeten an, hieß es.

