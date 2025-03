Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Eine Rakete sei abgefangen worden, bevor sie in israelisches Gebiet eindringen konnte, teilte die Armee mit. Medienberichten zufolge schlugen Trümmerteile in der Nähe von Jerusalem ein, verletzt wurde demnach niemand. Zuvor war Luftalarm in weiten Teilen Israels ausgelöst worden. Die Huthi-Miliz im Jemen hatte zuletzt am Donnerstag zwei Raketen auf Israel abgefeuert.

Die israelische Armee weitete nach eigenen Angaben ihre Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen aus. Die Terrororganisation Hamas meldete zudem 25 Todesopfer nach neuen Luftangriffen Israels.

