Boote der vorherigen "Global Sumud Flotilla" im September. (dpa / Str)

Diese würden in einen israelischen Hafen gebracht und die Passagiere rasch ausgewiesen, teilte ein Militärsprecher mit. Die Organisatoren der Flotte sprachen von einer illegalen Aktion und verwiesen darauf, dass drei Schiffe gut 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens aufgebracht worden seien. Die israelische Marine hatte bereits in den vergangenen Tagen zahlreiche Schiffe gestoppt. Israel schob zahlreiche Aktivisten ab, darunter auch deutsche Staatsbürger.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.