Naher Osten

Nahostkonflikt - Neuer israelischer Luftangriff auf Beirut im Libanon (AP / Hassan Ammar)

In der libanesischen Hauptstadt waren nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP laute Explosionen zu hören. Etwa eine Stunde vorher hatte die israelische Armee die Bewohner von vier südlichen Vororten dazu aufgerufen, die Gebiete zu verlassen, da sich dort Einrichtungen der Hisbollah befänden. Mehrere internationale Hilfsorganisationen forderten einen sofortigen Waffenstillstand für den Libanon. In einer gemeinsamen Erklärung warfen sie Israel "wahllose Angriffe" auf die libanesische Zivilbevölkerung vor. In dicht besiedelten Gebieten werde ohne ausreichende Warnung Sprengstoff eingesetzt, hieß es.

Das israelische Militär gab außerdem bekannt, dass es seine Bodenoperation im nördlichen Gazastreifen auf einen Teil der Stadt Beit Lahiya ausgeweitet hat, wo sich militante Hamas-Kämpfer befänden.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.