Iran-Krieg

Angriffe auf ein Dorf im Libanon (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Marwan Naamani)

Dabei wurde erstmals seit der Feuerpause wieder ein Vorort der Hauptstadt Beirut getroffen. Die Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern stagnieren zur Zeit. Der libanesische Ministerpräsident Salam sagte der staatlichen Nachrichtenagentur NNA, für ein Treffen von Staatsvertretern sei es noch zu früh.

Derweil griffen US-Streitkräfte einen unbeladenen iranischen Tanker an, der die Blockade vor einem iranischen Hafen durchbrechen wollte. Zuvor hatte das Regime in Teheran angekündigt, einen amerikanischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges zu prüfen.

Frankreichs Präsident Macron gab die Verlegung eines Flugzeugträgers in Richtung des Golfs von Aden bekannt. Auch habe er Irans Präsidenten Peseschkian Gespräche zur Straße von Hormus geführt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.