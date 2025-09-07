Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Hochhäuser in Gazastadt beschossen (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)

Die Bewohner waren zuvor aufgerufen worden, das Gebäude zu verlassen. Das Militär hat an diesem Wochenende bereits zwei Hochhäuser zerstört, in denen vertriebene Palästinenser untergebracht waren. Dem Militär zufolge hat die Hamas die Gebäude genutzt, die Zivilbevölkerung sei vorab gewarnt worden.

Israel hat im August seine massiven Angriffe auf Gaza-Stadt begonnen. Die Streitkräfte sind nur noch wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Drohnenangriff im Süden Israels

Die Armee meldete zudem, zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen hätten keine Schäden in Israel verursacht. Diese Angriffe reklamierte die militant-islamistische Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für sich.

Im Süden Israels wurde ein Flughafen in der Nähe des Ferienorts Eilat von einer Drohne aus dem Jemen getroffen. Das israelische Militär machte die militant-islamistische Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich. Die Drohne habe die Ankunftshalle beschädigt, ein Mann sei leicht verletzt worden. Der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Wie die Zeitung "Times of Israel" berichtet, wurde kein Luftalarm ausgelöst. Demnach prüft die Armee, wieso die Drohne nicht rechtzeitig identifiziert wurde. Drei andere Flugkörper seien erfolgreich abgewehrt worden.

