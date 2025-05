Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde ein Waffenlager in der Nähe von Latakia an der Mittelmeerküste getroffen. Zudem seien Boden-Luft-Raketen zerstört worden. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Angriffe. Der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana zufolge wurde dabei ein Zivilist getötet.

Es war der erste israelische Luftangriff seit knapp einem Monat. Seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Assad und der Machtübernahme durch eine Übergangsregierung hat Israel wiederholt Luftangriffe gegen militärische Ziele auf syrischem Gebiet durchgeführt. Damit will die Armee verhindern, dass Waffenbestände in die Hände von Dschihadisten und anderen israelfeindlichen Kräften fallen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.