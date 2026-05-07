Israels Armee hat einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Ziel sei ein Kommandeur der Hisbollah-Miliz gewesen, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Regierung. Bei dem Einsatz am Abend seien rund zehn schwere Bomben abgeworfen worden. Im Norden Israels gab es wenige Stunden später Luftalarm. Nach Angaben der israelischen Armee konnte eine aus dem Libanon kommende Rakete abgefangen werden.

Die Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern stagnieren zur Zeit. Der libanesische Ministerpräsident Salam sagte der staatlichen Nachrichtenagentur NNA, für ein hochrangiges Treffen von Vertretern beider Seiten sei es noch zu früh.

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht. Im Gazastreifen gilt zwar seit Oktober 2025 eine Feuerpause, dennoch werden häufig israelische Militärschläge gemeldet. Beide Seiten werfen einander einen Bruch der Waffenruhe vor.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.