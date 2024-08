Gaza-Krieg

Israelisches Militär befreit Geisel in Chan Junis. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Das Militär teilte mit, der Mann sei bei einem komplexen Einsatz im Süden des Gazastreifens gerettet worden. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 52-Jährigen, der am 7. Oktober von der Hamas aus dem Kibbuz Magen verschleppt worden war. Er sei in einem Tunnel in Chan Yunis befreit worden.

Bei dem Terrorangriff auf Israel hatte die Hamas 251 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der Armee befinden sich noch immer mehr als 100 von ihnen in der Gewalt der Terrororganisation, 40 wurden für tot erklärt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.