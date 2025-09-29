Nahost-Krieg

Israel greift Ziele im Südlibanon an (Archivbild - zu dieser Meldung liegt noch kein aktuelles Material vor). (STR / dpa / STR)

Das Lager sei von der Terrororganisation zur Planung und Ausführung von Angriffen auf Israel genutzt worden, erklärten die Streitkräfte. Die amtliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete eine Reihe von israelischen Luftangriffen in der Nähe der Städte Kfar Rumman und Jarmak.

Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit vergangenem November eigentlich eine Waffenruhe, die den Rückzug der Miliz aus dem Grenzgebiet zu Israel vorsieht. die Armee wirft der Miliz jedoch vor, dagegen zu verstoßen, und greift immer wieder Hisbollah-Ziele an.

Das israelische Militär fing in der Nacht nach eigenen Angaben zudem eine von der Huthi-Miliz im Jemen abgeschossene Rakete ab. Zuvor hatte es in mehreren Teilen des Landes Alarm gegeben,

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.