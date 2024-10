Israelischer Luftangriff im Gazastreifen (Archivbild) (Mahmoud Issa/AP/dpa)

Die Armee ordnete an, die Regionen am Netzarim-Korridor im Zentrum des Palästinensergebietes zu verlassen. Dieser Korridor teilt den Gaza-Streifen in einen nördlichen und südlichen Bereich. Nach Angaben des israelischen Militärs sollen sich dort Mitglieder der Terrororganisation Hamas aufhalten. Gegen sie werde - so wörtlich - "mit großer Gewalt" vorgegangen.

