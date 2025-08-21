Ein Krankenwagen in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens (Archivbild). (Mohammed Alaswad / APA Images via / Mohammed Alaswad)

In einer Erklärung des Militärs wurden medizinisches Personal und internationale Organisationen aufgefordert, die Verlagerung in den Süden zu planen. Das israelische Verteidigungsministerium hatte diese Woche eine Offensive zur endgültigen Zerschlagung der Hamas genehmigt und die Einberufung von rund 60.000 Reservisten angeordnet.

Sowohl in Gaza-Stadt als auch in der israelischen Stadt Tel Aviv gingen Menschen aus Protest gegen den Krieg auf die Straße. UNO-Generalsekretär Guterres warnte vor vielen Toten und einer weiteren Zerstörung im Gazastreifen. Es sei von entscheidender Bedeutung, unverzüglich eine Feuerpause zu erreichen, teilte er mit.

