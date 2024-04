Tod von Helfern

Blick in das schwer beschädigte Fahrzeug der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen (imago / Omar Ashtawy / apaimages)

Der israelische Generalstabschef Halevi äußerte sich im Online-Dienst X und per Video-Stellungnahme. Der Tod mehrerer Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen durch einen israelischen Luftschlag sei ein "schweren Fehler" gewesen, der nicht hätte passieren dürfen. Halevi drückte sein Bedauern aus. Der Angriff sei nicht in der Absicht durchgeführt worden, den WCK-Helfern zu schaden. Der Fehler sei auf eine falsche Identifizierung gefolgt - in der Nacht während eines Krieges unter sehr komplexen Bedingungen. Das habe eine vorläufige Untersuchung ergeben. Nähere Einzelheiten nannte er nicht.

Massive Kritik und Ruf nach Aufklärung

Zuvor hatten zahlreiche Regierungen Kritik an Israel geäußert und Aufklärung angemahnt. Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es, die amerikanische Regierung sei empört. Präsident Biden habe mit dem Gründer der Organisation "World Central Kitchen" telefoniert, um ihm sein Beileid auszusprechen. Bundesaußenministerin Baerbock forderte eine gründliche Untersuchung. Solche Vorfälle dürften nicht passieren. Der britische Premier Sunak sagte nach einem Gespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Netanjahu, zu viele Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen seien im Gazastreifen getötet worden. Die Situation sei zunehmend unerträglich. Die britische Regierung bestellte den israelischen Botschafter ein.

Netanjahu räumt Verantwortung Israels ein

Israels Ministerpräsident Netanjahu räumte die Verantwortung seines Landes für den tödlichen Luftangriff ein. In einem Video sprach er von einem tragischen Vorfall und einem unbeabsichtigten Angriff israelischer Streitkräfte auf unschuldige Menschen. Netanjahu betonte, die Behörden überprüften den Vorfall gründlich. Man werde alles tun, damit sich so etwas nicht wiederhole. Zuvor hatte das israelische Militär bereits eine unabhängige Untersuchung angekündigt und zugesagt, dass die Verteilung von Hilfsgütern künftig besser koordiniert werden solle.

Der Leiter des Berliner Büros des UNO-Welternährungsprogramms, Frick, begrüßte diesen Schritt. Frick sagte im Deutschlandfunk, es müsse gewährleistet sein, dass Helfer sich im Kriegsgebiet sicher bewegen könnten. Der Angriff auf die Hilfsorganisation "World Central Kitchen" sei kein Einzelfall. Seit Beginn des Kriegs seien fast 200 Helferinnen und Helfer getötet worden.

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Hasselfeldt, mahnte einen besseren Schutz für humanitäre Einsatzkräfte an. Hasselfeldt betonte gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es sei notwendig, den Hilfsorganisationen Sicherheitsgarantieren zu geben, um sowohl die Unterstützung der Menschen in Gaza als auch den Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten. Sie wies auf die schwierigen Bedingungen vor Ort hin und forderte kontinuierlichen Zugang für humanitäre Hilfe.

World Central Kitchen: Fahrt war koordiniert

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen hatte am Dienstag den Tod von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Fahrer im Gazastreifen bestätigt. Diese seien in einem deutlich gekennzeichneten Fahrzeug abseits der Kampfgebiete unterwegs gewesen, um Essen zu verteilen, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit. Die Todesopfer stammen den Angaben zufolge aus Australien, Polen, den USA, Kanada und den Palästinensergebieten. World Central Kitchen stoppte vorerst seine Arbeit im Gazastreifen.

Laut Hilfsorganisation war die Fahrt mit der israelischen Armee koordiniert. Die Helfer hätten gerade ein Lagerhaus in der Ortschaft Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens verlassen, als sie beschossen worden seien. Dort hätten sie mehr als 100 Tonnen humanitärer Lebensmittelhilfe entladen, die auf dem Seeweg in den Gazastreifen gebracht worden sei. World Central Kitchen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten über 42 Millionen Mahlzeiten im Gazastreifen ausgegeben.

