Am 7. Oktober drangen Hamas-Terroristen unter anderem in den südisraelischen Kibbuz Beeri ein - nun räumte die israelische Armee Fehler beim Schutz der Ortschaft ein. (picture alliance / abaca | Middle East Images)

In dem Bericht heißt es, die israelischen Streitkräfte hätten bei ihrem Auftrag versagt, die Bewohner zu schützen. Der Kibbuz liegt etwa vier Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Terroristen der Hamas hatten am 7. Oktober mehrere Ortschaften sowie ein Musik-Festival im Süden Israels angegriffen, rund 1.200 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln verschleppt. Überlebende des Massakers in Beeri beklagten, die Armee sei erst Stunden nach Beginn des Überfalls dort eingetroffen.

