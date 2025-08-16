Die israelische Armee ist in Gaza-Stadt im Einsatz. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

In den vergangenen Tagen seien Verbände im Viertel Seitun im Einsatz gewesen, teilten die Streitkräfte mit. Man habe Terroristen getötet und terroristische Infrastruktur über und unter der Erde zerstört. Das Militär will die Stadt Gaza und die im Zentrum des Gazastreifens liegenden Flüchtlingslager einnehmen.

Im nördlichen Gazastreifen verschloss die israelische Armee einen rund sieben Kilometer langen Tunnel der Hamas mit Beton. Die militant-islamistische Palästinenserorganisation hat über Jahre hinweg ein weit verzweigtes unterirdisches Netzwerk geschaffen. Die Tunnel werden zur Bewegung von Kämpfern und zur Lagerung von Waffen genutzt. Sie sind verbunden mit Bunkern, die als Kommandozentralen und Rückzugsorte für die Hamas-Führung dienen. In einigen der Tunnel werden israelische Geiseln vermutet.

