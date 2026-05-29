Naher Osten

Schäden an einem Gebäude in dem Beiruter Vorort Dahieh durch einen israelischen Luftangriff. (AP Photo / Hassan Ammar)

Ministerpräsident Netanjahu sagte bei einem Besuch einer Division an der israelischen Nordgrenze, die Truppen hätten den Fluss Litani überquert und rückten weiter vor. Die Luftwaffe sei in der Hauptstadt Beirut, im Bekaa-Tal und entlang der gesamten Front gegen die Hisbollah-Miliz aktiv. Der Fluss Litani ist etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt.

Israel hatte seinen Militäreinsatz gegen die Hisbollah in dieser Woche ausgeweitet und ein großes Gebiet im Süden des Libanon zur Kampfzone erklärt. Seit Mitte April gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. In der nächsten Woche sind direkte Gespräche geplant. Die Hisbollah selbst lehnt Verhandlungen mit Israel ab. Beide Seiten greifen sich weiter an. Insbesondere im Libanon werden immer wieder Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.