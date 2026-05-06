Ein Armeesprecher verbreitete in Onlinediensten einen Aufruf an zwölf Dörfer in dem Gebiet, dass die Menschen ihre Häuser unverzüglich verlassen und sich mindestens einen Kilometer entfernen sollten. Weiter hieß es, dass die israelische Armee dort in Kürze gegen die militant-islamistische Hisbollah-Miliz vorgehen werde.
Seit dem 17. April gilt eigentlich eine Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon. Israel und die Hisbollah werfen sich jedoch immer wieder gegenseitig vor, dagegen zu verstoßen.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.