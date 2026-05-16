Trotz Waffenruhe

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, kündigte das israelische Militär weitere Operationen an. Bereits gestern wurden im Süden des Libanon bei einem israelischen Luftangriff mindestens sechs Menschen getötet.
Unterhändler Israels und des Libanon hatten bei Gesprächen in Washington eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 45 Tage vereinbart. Die Feuerpause war Mitte April in Kraft getreten und wäre ohne Einigung am Sonntag ausgelaufen. Die Gespräche fanden ohne Beteiligung der Hisbollah-Bewegung statt, die von Iran unterstützt wird und vom Libanon aus agiert.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.