Trotz Waffenruhe
Israelische Armee setzt Angriffe auf den Süden des Libanon fort

Kurz nach der Verlängerung der Waffenruhe setzt Israel seine Angriffe gegen Ziele der Hisbollah im Südlibanon fort.

    Nach Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam steigen Rauchwolken auf
    Nach Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam steigen Rauchwolken auf: Israel und die Hisbollah greifen sich trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. (Archivbild, April 2026) (AFP)
    Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, kündigte das israelische Militär weitere Operationen an. Bereits gestern wurden im Süden des Libanon bei einem israelischen Luftangriff mindestens sechs Menschen getötet.
    Unterhändler Israels und des Libanon hatten bei Gesprächen in Washington eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 45 Tage vereinbart. Die Feuerpause war Mitte April in Kraft getreten und wäre ohne Einigung am Sonntag ausgelaufen. Die Gespräche fanden ohne Beteiligung der Hisbollah-Bewegung statt, die von Iran unterstützt wird und vom Libanon aus agiert.
    Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.