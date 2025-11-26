Im Norden des Palästinensergebiets sei ein groß angelegter Anti-Terror-Einsatz gestartet worden, teilten Israels Militär sowie der Geheimdienst in einer gemeinsamen Erklärung mit. Details wurden nicht genannt.
Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist auch die Gewalt im Westjordanland eskaliert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Ramallah wurden seitdem mehr als tausend Palästinenser und etwa 40 Israelis getötet.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.