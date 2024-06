Nördlicher Gazastreifen

In Schedschaija hat es einen israelischen Militäreinsatz gegeben. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Die Armee teilte mit, der Einsatz in der Gegend von Schedschaija - einem Vorort von Gaza-Stadt - habe am Donnerstag begonnen. Man sei dort auch mit Bodentruppen vorgerückt. Zuvor habe man Hinweise des Geheimdienstes auf Terroristen und deren Infrastruktur erhalten. Augenzeugen und Sanitäter berichteten, es habe zahlreiche Tote gegeben. Der bewaffnete Arm der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad erklärte, man kämpfe in Schedschaija und habe israelische Soldaten mit Mörsergranaten beschossen.

Die israelische Armee hatte die Bewohner mehrerer Viertel von Gaza-Stadt aufgefordert, sich nach Süden in eine 25 Kilometer entfernte sogenannte humanitäre Zone zu begeben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.